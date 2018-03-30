Освидетельствование инвалидности для детей с редкими заболеваниями может стать заочным

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Освидетельствование инвалидности для детей с редкими видами болезней может стать заочным, соответствующий документ уже подготовило Министерство труда и соцзащиты, сообщил в пятницу журналистам глава министерства Максим Топилин.

"Мы сейчас по поручению президента, вот уже документ на подписи, вводим заочное освидетельствование и делаем это проще и бессрочное. Для детишек будет усиление принципа по отдельным заболеваниям очевидным, чтобы тоже бессрочно устанавливать инвалидность", - сказал Топилин.

Ранее член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева сообщала, что детям с орфанными (редкими) заболеваниями будут давать инвалидность при первичном обращении сразу до 18 лет. Взрослым с генетическими заболеваниями их этого перечня инвалидность будет даваться бессрочно.

Курбангалиева привела в пример заболевание - муковисцидоз. Она отметила, что до сих пор практически все пациенты с муковисцидозом должны ежегодно или раз в два года подтверждать инвалидность, при это тест на муковисцидоз включен в неонатальный скрининг. Точность скрининга на муковисцидоз составляет 99%.