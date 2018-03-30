Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Освидетельствование инвалидности для детей с редкими заболеваниями может стать заочным

Общество
30 марта, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что соответствующий документ уже подготовлен

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Освидетельствование инвалидности для детей с редкими видами болезней может стать заочным, соответствующий документ уже подготовило Министерство труда и соцзащиты, сообщил в пятницу журналистам глава министерства Максим Топилин.

"Мы сейчас по поручению президента, вот уже документ на подписи, вводим заочное освидетельствование и делаем это проще и бессрочное. Для детишек будет усиление принципа по отдельным заболеваниям очевидным, чтобы тоже бессрочно устанавливать инвалидность", - сказал Топилин.

Ранее член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева сообщала, что детям с орфанными (редкими) заболеваниями будут давать инвалидность при первичном обращении сразу до 18 лет. Взрослым с генетическими заболеваниями их этого перечня инвалидность будет даваться бессрочно.

Курбангалиева привела в пример заболевание - муковисцидоз. Она отметила, что до сих пор практически все пациенты с муковисцидозом должны ежегодно или раз в два года подтверждать инвалидность, при это тест на муковисцидоз включен в неонатальный скрининг. Точность скрининга на муковисцидоз составляет 99%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ вызвали послов западных стран
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем
4
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
5
Sky: британский военнослужащий погиб в Сирии в ходе операции под командованием США
6
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США
7
WADA получило новый инструмент давления на Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники