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В Туле установят двухметровую скульптуру городового к 300-летию российской полиции

Общество
30 марта, 19:47 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 30, марта. /ТАСС

Памятник выполнят из бронзы

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Тула

Тула

© Александр Рюмин/ТАСС

ТУЛА, 30 марта. /ТАСС/. Двухметровую скульптуру городового XIX века установят в начале июня в Туле у здания областного управления МВД к 300-летию российской полиции. Уже изготовлена модель памятника в натуральную величину, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Скульптуру городового XIX века планируется установить у здания УМВД на проспекте Ленина и открыть к 300-летию полиции, которое будет отмечаться 5 июня 2018 года. Тульский скульптор Марина Лагунова изготовила рабочую модель скульптуры в натуральную величину - 2 м, затем с нее будут сняты формы, которые отправят для отливки на завод. В конечном варианте памятник будет выполнен из бронзы", - сказали в пресс-службе.

В скульптурной композиции изображены две фигуры - рядом с полицейским находится мальчик. "По задумке автора, подросток восхищен выправкой городового и как бы пытается скопировать его походку и манеры", - отметили в пресс-службе.

Облик городового воссоздали по фотографиям конца XIX - начала XX веков, также проводили консультации с музейными работниками, историками. "Даже был пошит китель городового со многими деталями в отделке. Кстати, при создании рабочей модели скульптуры позировали туляки", - добавили в пресс-службе.

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