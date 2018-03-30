В Петербурге назвали лауреатов журналистского конкурса "Золотое перо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреатов конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо" назвали в пятницу в ходе торжественной церемонии, которая прошла в конгресс-отеле Park inn Radisson Прибалтийская.

Обладателем Гран-при "Журналист года" стал обозреватель интернет-газеты "Фонтанка.ру" Денис Коротков - автор серии материалов о войне в Сирии.

Почетная премия "За вклад в развитие журналистики" впервые вручили художнику. Ее обладателем стал карикатурист и график Виктор Богорад - золотое перо графической журналистики Санкт-Петербурга. Его карикатуры сами по себе настолько красноречивы, что нередко даже не нуждаются в словесном сопровождении.

Среди награжденных - старший корреспондент ТАСС Наталья Королева, получившая специальный приз губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

"Мы благодарны своей профессии, которая помогает людям, которая выполняет важную миссию", - сказала председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева. Она напомнила, что конкурс проходил в двадцать третий раз по тринадцати номинациям и собрал более 300 заявок, представляющих весь спектр петербургской журналистики - печатные и интернет-издания, телевидение и радио. Особенно много заявок собрали номинации "Человеческая история", "Культурное пространство" и "Интервью года".