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Папа Франциск возглавил Крестный ход у стен Колизея в условиях повышенных мер безопасности

Общество
30 марта, 23:48 UTC+3 РИМ РИМ 30, марта. /ТАСС

Процессия доставила крест на Палатинский холм, где он был передан Папе Римскому

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РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возглавил вечером в Страстную пятницу традиционный Крестный ход у стен древнего Колизея в преддверии главного христианского праздника - Пасхи, которую католики в этом году отмечают 1 апреля. Прямую трансляцию события вели сразу несколько каналов, в том числе кадры из Рима показывали в разных странах мира.

Вдоль проспекта Императорских форумов и вокруг античного Амфитеатра Флавиев, как официально называется Колизей, собрались свыше 100 тыс. паломников. Миллионы верующих наблюдали за церемонией в прямом телеэфире.

В центре Вечного города приняты чрезвычайные меры безопасности, улицы патрулировали усиленные наряды полиции и карабинеров. Уже днем вся зона у Колизея была оцеплена, движение транспорта перекрыто, вестибюли станции метро "Колизей" закрыты. Все прохожие подвергались двойному контролю, что привело к скоплению людей. Вход на площадь перед Колизеем осуществлялся через арки металлоискателей.

Пасхальные и молитвенные размышления 2018 года подготовила, по благословению понтифика, группа студентов столичного классического лицея Pilo Albertelli. В текстах затрагиваются важнейшие темы для Папы Франциска: милосердие, гонения на христиан, тщеславие сильных мира сего, трагедия эмигрантов, сохранение мира на планете. Эти размышления звучали во время 14 ритуальных "стояний", по числу остановок Христа в скорбном пути на Голгофу. Текст на одной из них произносила семья беженцев из Сирии.

Процессия доставила крест на Палатинский холм, где он был передан Франциску, произнесшему заключительные слова об актуальном значении страстей Господних. Франциск в шестой раз возглавил Крестный ход у Колизея. Впервые такое шествие было совершено в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев. Во время обряда крест несли церковные прелаты, волонтеры, инвалиды, монахи со Святой Земли, верующие из ряда африканских и латиноамериканских стран, отмечает Ватиканское радио.

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