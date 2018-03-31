Telegraph: свекор сестры Кэтрин Миддлтон подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

ТАСС, 31 марта. Полиция Франции расследует дело о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенном 74-летним миллионером Дэвидом Мэттьюсом, который является свекром Пиппы Миддлтон - младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, предполагаемое преступление произошло в 1998-1999 годах. Полиции о нем стало известно в 2017 году.

Издание отмечает, что Мэттьюс был задержан и допрошен во вторник, сейчас возбуждено официальное судебное расследование. Мужчина был отпущен на свободу, однако он остается под наблюдением судебных органов.

Представитель Мэттьюса заявил, что тот категорически отрицает обвинения. Как пишет The Daily Telegraph, Кенсингтонский дворец комментариев по этому не предоставил.