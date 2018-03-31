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Фонд Гейдара Алиева собрал почти две тонны помощи для пострадавших при пожаре в Кемерове

Общество
31 марта, 7:05 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что более 93 млн рублей собрал для пострадавших российский Красный крест

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КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Фонд памяти экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева собрал около 1,8 тонны гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в котором погибли 64 человека. Об этом сообщили ТАСС в администрации Кемеровской области.

"Собрано около 1,8 тонны (гуманитарной помощи - прим. ТАСС). В основном это пищевые продукты", - сказал собеседник агентства.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Ранее сообщалось, что более 93 млн рублей собрал для пострадавших российский Красный крест. Помощь также собирают другие организации.

Кроме того, Минюст РФ заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут бесплатную юридическую помощь, а ряд банков пообещали погасить кредиты семей погибших.

Фонд Гейдара Алиева создан в Азербайджане в 2004 году в память о национальном лидере Гейдаре Алиеве, возглавлявшем страну с 1993 по 2003 год. Фонд занимается множеством проектов в области науки и образования, здравоохранения, спорта, социальной поддержки нуждающихся и популяризации азербайджанской культуры. Возглавляет фонд первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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