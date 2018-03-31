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Кабмин утвердил изменения, совершенствующие контроль за оборотом наркотических средств

Общество
31 марта, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Постановление внесено МВД РФ

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов правительства России в целях совершенствования контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Постановление внесено МВД РФ.

В пояснительной записке отмечается, что "принятые решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их утечку в незаконный оборот, урегулировать вопрос, связанный с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции".

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