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Более 150 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз

Общество
31 марта, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька и другие

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© Danny Makki via AP

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 150 тыс. человек", - указано в тексте.

Российский Центр по примирению продолжает оказывать помощь по выводу мирных жителей через гуманитарные коридоры. За минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин покинули 607 человек. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29,1 тыс. человек.

Как отмечается в сообщении, продолжается организованное Центром возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие. Население получает гуманитарную и медицинскую помощь.

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