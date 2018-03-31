МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 150 тыс. человек", - указано в тексте.

Российский Центр по примирению продолжает оказывать помощь по выводу мирных жителей через гуманитарные коридоры. За минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин покинули 607 человек. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29,1 тыс. человек.

Как отмечается в сообщении, продолжается организованное Центром возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие. Население получает гуманитарную и медицинскую помощь.