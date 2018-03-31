Лукашенко поздравил Александра Збруева с 80-летием

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием, отметив его высокое профессиональное мастерство, обаяние и жизнелюбие. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе главы Белоруссии.

"За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием", - говорится в поздравлении российскому артисту.

Лукашенко отметил, что высокое профессиональное мастерство и обаяние позволили Александру Збруеву стать "одним из самых любимых актеров не только в России, но и за ее пределами". Лукашенко заявил, что в Белоруссии хорошо знают и любят творчество артиста. "Уверен, что свой талант и вдохновение вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам", - отметил президент Белоруссии в поздравлении.

В кино Александр Збруев дебютировал у Александра Зархи в картине "Мой младший брат". В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня". С 2004 года Збруев не снимается, и только в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".