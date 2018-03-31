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Кабмин поддержал поправки о повышении штрафов за культивирование дикорастущей конопли

Общество
31 марта, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Законопроект предусматривает повышение штрафов с 1,5-2 тыс. рублей до 2-4 тыс. рублей для граждан и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий административные штрафы за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркосодержащих растений. Соответствующий отзыв на документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в тексте.

Проект федерального закона №330215-7 "О внесении изменения в статью 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму в декабре прошлого года. Он предусматривает повышение штрафов с 1,5-2 тыс. рублей до 2-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Как указывают авторы законопроекта, в КБР, как и в ряде других регионов РФ, в силу географических и климатических факторов имеются благоприятные условия для произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Этим фактором в первую очередь и обусловлено, что самыми распространенными наркотиками в республике являются производные конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло).

В 2014 году в КБР было выявлено 1090 административных правонарушений, предусмотренных статьей 10.5 КоАП РФ, к ответственности привлечены 1082 физических и шесть юридических лиц, в 2015 году - 1121 нарушение, привлечены к ответственности 1078 физических и 17 юридических лиц, в 2016 году - 1252 нарушения, к ответственности привлечены 1241 физических и четыре юридических лица, а за девять месяцев 2017 года было выявлено 1344 правонарушения, к ответственности привлечено 1341 физическое лицо. По мнению разработчиков законопроекта, эти данные свидетельствуют о неэффективности существующего наказания.

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