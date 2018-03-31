Приспущенный американский флаг поднят на здании генконсульства США в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Американский флаг, ранее приспущенный в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, вновь поднят на флагштоке на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Флаг на флагштоке поднял в субботу один из сотрудников консульского учреждения.

Рядом со зданием консульства на Фурштатской улице припаркованы два грузовых автомобиля, однако признаков того, что началась погрузка вещей, пока не заметно.

Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить здание генконсульства на Фурштатской улице в Петербурге не позднее 31 марта, сообщили в МИД РФ.