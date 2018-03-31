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Медведев поздравил c юбилеем актера Александра Збруева

Общество
31 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что зрители всегда ждут новых работ артиста и ходят в театр "на Збруева"

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние. И поэтому зрители всегда ждут Ваших новых работ, ходят в театр "на Збруева", чтобы вновь встретиться с любимым артистом, подарить Вам цветы и бурные овации", - говорится в телеграмме. "Фильм "Мой младший брат" стал для Вас не только успешным дебютом, но и принес большую популярность и любовь зрителей. Но все же главным в жизни был и остается знаменитый "Ленком", - отметил премьер.

Збруев дебютировал в кино у Александра Зархи в картине "Мой младший брат". В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня". С 2004 года Збруев не снимается, только в 2014 году он сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".

В 1989 году Збруев стал народным артистом РСФСР. Он также награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2013, 2007). В 2002 году Збруев стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за спектакль "Шут Балакирев", а в 2008 году - премии Москвы в области литературы и искусства "за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства города Москвы".

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