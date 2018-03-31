"Аэрофлот" продлил срок выкупа льготных билетов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" из-за ажиотажа продлил период выкупа забронированных льготных авиабилетов на дальнем Востоке. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации Приморья со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Аэрофлот" увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров", - говорится в сообщении.

Продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России началась в Приморье 29 марта. Жители региона могут купить билеты "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам. Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания "Якутия" из Якутска во Владивосток и обратно.

По оценкам "Аэрофлота", ранее выделенных для покупки 72 часов мало, и не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, которые забронировали в первые дни с открытия продаж, 29 и 30 марта. В этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно.

Однако, если перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет придется в течение 72 часов, а в случае вылета в ближайшие сутки - в течение двух часов.