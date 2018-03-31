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Российско-турецкий форум общественности начал работу в Стамбуле

Общество
31 марта, 11:38 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Денис Соловых

В настоящее время стороны проводят консультации в закрытом для прессы режиме

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СТАМБУЛ, 31 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российско-турецкий форум общественности (РТФО) открылся в субботу в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.

В нем принимают участие сопредседатель российской стороны, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, турецкую сторону представляет депутат Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Берат Чонкар, а также представители профильных комитетов.

В настоящее время стороны проводят консультации в закрытом для прессы режиме.

В марте 2017 года прошло III заседание РТФО. Задачей форума является развитие двусторонних отношений между Россией и Турцией.

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Персоны
Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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