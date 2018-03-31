Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Франциск возглавил крестный ход у стен Колизея при повышенных мерах безопасности

Общество
31 марта, 12:12 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

В субботу вечером римский первосвященник отслужит всенощную службу в ватиканском соборе Святого Петра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 31 марта. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск вечером в Страстную пятницу возглавил традиционный крестный ход (Via Crucis) у стен древнего Колизея в преддверии главного христианского праздника - Пасхи, которую католики отмечают в этом году 1 апреля.

Вдоль проспекта Императорских форумов и вокруг античного Амфитеатра Флавиев собрались свыше 100 тыс. паломников. Миллионы верующих наблюдали за происходящим в прямом эфире. В центре города были приняты чрезвычайные меры безопасности, улицы патрулировали усиленные наряды полицейских и карабинеров. Вестибюли станции метро "Колизей" были закрыты, доступ на площадь осуществлялся через металлодетекторы.

Пасхальные и молитвенные размышления этого года подготовила, по благословению понтифика, группа студентов столичного классического лицея Pilo Albertelli. Каждый год авторы меняются. В 2001 году папа Иоанн Павел II поручил написание размышлений к крестному ходу 14 журналистам, аккредитованным при Святом престоле, в том числе корреспонденту ТАСС. В нынешних текстах для 14 "стояний", в память о скорбном восшествии на Голгофу, затрагиваются темы апостольского учения Хорхе Марио Бергольо: милосердие, гонения на христиан, тщеславие сильных мира сего, трагедия мигрантов, мир на планете.

Размышления прозвучали перед толпой верующих, которые держали факелы и свечи в руках. Во время обряда крест несли церковные иерархи, волонтеры, инвалиды, монахи и монахини со Святой Земли, паломники из разных стран, отмечает Ватиканское радио. Процессия доставила крест на Палатинский холм, где он был передан папе Франциску, произнесшему заключительные слова об актуальности темы страстей Спасителя.

Франциск уже в шестой раз возглавил крестный ход в Риме. Впервые у стен Колизея Via Crucis прошел в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев.

В субботу вечером римский первосвященник отслужит всенощную службу в ватиканском соборе Святого Петра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Франциск (Папа Римский) Иоанн Павел II (Папа Римский)
Страны
Италия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
2
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
3
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
4
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
5
Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"
6
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники