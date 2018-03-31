Поминальные службы по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерове прошли в 180 приходах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Заупокойные богослужения по погибшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово прошли в субботу в православных храмах Кузбасса - это около 180 приходов. Вся площадь перед крупнейшим и главным в регионе Знаменским собором в областном центре заполнилась людьми, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Кузбасской митрополии диакон Вячеслав Ланской.

"Сегодня по благословению владыки во всех храмах совершались панихиды по погибшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". У нас около 180 приходов, молитвенных помещений - около 500, не менее чем в 300 из них сегодня в области проходили поминальные службы. В Кемерове владыка Аристарх обратился со словом ободрения ко всем, кто имеет отношение к трагедии, сочувствует. Площадь перед Знаменским собором полностью была заполнена людьми, очень большой отклик", - рассказал Ланской.

По словам руководителя пресс-службы Кузбасской митрополии, у Знаменского собора, помимо заупокойного богослужения, прошел концерт в память о погибших при пожаре. Чтобы поддержать жителей Кузбасса, музыкальные произведения на православную тему и стихи исполнили артисты Губернаторского камерного хора Государственной филармонии Кузбасса, Губернаторского хора "Утро" и солисты Музыкального театра им. Боброва. По данным областной администрации, в соборе более 2 тыс. человек посетили встречу-память "С молитвой в сердце".

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив да этажа и проведя перепланировку.