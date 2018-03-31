Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поминальные службы по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерове прошли в 180 приходах Кузбасса

Общество
31 марта, 11:56 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, марта. /ТАСС

Основное богослужение прошло в Знаменском соборе

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Заупокойные богослужения по погибшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово прошли в субботу в православных храмах Кузбасса - это около 180 приходов. Вся площадь перед крупнейшим и главным в регионе Знаменским собором в областном центре заполнилась людьми, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Кузбасской митрополии диакон Вячеслав Ланской.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Сегодня по благословению владыки во всех храмах совершались панихиды по погибшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". У нас около 180 приходов, молитвенных помещений - около 500, не менее чем в 300 из них сегодня в области проходили поминальные службы. В Кемерове владыка Аристарх обратился со словом ободрения ко всем, кто имеет отношение к трагедии, сочувствует. Площадь перед Знаменским собором полностью была заполнена людьми, очень большой отклик", - рассказал Ланской.

По словам руководителя пресс-службы Кузбасской митрополии, у Знаменского собора, помимо заупокойного богослужения, прошел концерт в память о погибших при пожаре. Чтобы поддержать жителей Кузбасса, музыкальные произведения на православную тему и стихи исполнили артисты Губернаторского камерного хора Государственной филармонии Кузбасса, Губернаторского хора "Утро" и солисты Музыкального театра им. Боброва. По данным областной администрации, в соборе более 2 тыс. человек посетили встречу-память "С молитвой в сердце".

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив да этажа и проведя перепланировку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
2
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
3
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
4
Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года
5
Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"
6
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники