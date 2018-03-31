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Уральские спасатели эвакуировали 12 человек из зоны паводка в Алтайском крае

Общество
31 марта, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Специалисты также оказывают адресную помощь жителям подтопленных домов

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ТАСС, 31 марта. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вторые сутки оказывают помощь в зоне паводка в Алтайском крае. Они эвакуировали 12 человек, из которых семь - дети, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Вторые сутки спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России работают в зоне весеннего паводка в городе Алейске и селе Усть-Калманка Алтайского края. С помощью плавсредств спасатели с подтопленной территории Алейска эвакуировали 12 человек, из них семей детей в пункты временного размещения и к родственникам. В селе Усть-Калманка эвакуировали двух собак с подтопленных подворий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также специалисты оказывают адресную помощь жителям подтопленных домов: поднимают вещи на чердачные помещения, доставляют питьевую воду и продукты питания. Кроме того, в подтопленных территориях спасатели обеспечивают безопасную работу энергетиков, сотрудников полиции и местной администрации.

В Алтайский край из Свердловской области отправили 12 человек и четыре плавсредства. Уральские спасатели проработают в регионе до нормализации паводковой обстановки.

В крае действует режим ЧС. На подтопленных территориях работают около 1,5 тыс. человек, задействовано 503 единицы техники. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение - на 1 апреля ожидается похолодание до минус 15 градусов со снегом и метелью. Пока в регионе минус 5-10 градусов.

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