Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте Москвы автомобиль под управлением гражданки без водительских прав, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"31 марта около 03:00 мск сотрудниками ГИБДД на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль Mercedes. При проверке документов 24-летняя женщина-водитель не представила инспекторам свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", - сказали в ведомстве.

Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления. В ее отношении составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что нарушительницей оказалась скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян.