На Байкале прошел международный турнир по подледной ловле

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Международный турнир "Байкальская рыбалка" прошел в субботу в районе села Турка в Бурятии. Победителем соревнований стала команда "Дальний Восток" из Хабаровска, которая получила в награду автомобиль, сообщил ТАСС Баир Дондубон - директор по развитию группы компаний "Титан", которая является одним из организаторов турнира.

"Победу в соревнованиях одержала команда из Хабаровска, которая выловила 983 грамма рыбы - хариусов, окуней, сорожку. Они получили главный приз - автомобиль "Рено Каптюр". Второе место завоевали представили Монголии - команда "Улан-Батор", третье - хозяева турнира, "Городские маршруты" из Улан-Удэ", - сказал Дондубон.

Он добавил, что помимо основных наград, участники турнира получили призы за самую крупную из выловленных рыб, лучшую экипировку и верность "Байкальской рыбалке". Не остались без поощрения самые юные и старшие участники соревнований, болельщики и лучшая женская команда. Вручили призы и в других номинациях.

Почетным гостем "Байкальской рыбалки" в этом году стал актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича из фильма "Особенности национальной рыбалки". Посидел с удочкой и глава республики Алексей Цыденов. После награждения небо над озером раскрасил фейерверк, а зрители и участники рыбалки станцевали бурятский ехор - национальный аналог хоровода.

Международный турнир по подледной ловле "Байкальская рыбалка" проводился на льду озера в 14 раз. Цель соревнований - популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.

"Байкальская рыбалка - 2018" открылась в пятницу, когда в районе Турки прошли регистрация участников и жеребьевка по распределению секторов лова. Ловля рыбы проходила в субботу. В этом году на турнир приехали около 900 рыбаков - 223 команды из разных регионов России - от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и стран Евросоюза.