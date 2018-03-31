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Горнолыжный спуск в купальниках в Сочи претендует на новый рекорд Гиннесса по массовости

Общество
31 марта, 15:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 31, марта. /ТАСС

По условиям книги рекордов, более 1,2 тыс. участников должны совершить спуск на лыжах или сноуборде в раздельном купальном костюме или коротких шортах

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© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
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© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 31 марта. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. лыжников и сноубордистов приняли участие в массовом спуске с горы в купальных костюмах на карнавале BoogelWoogel, который проходит на горном курорте Роза Хутор в Красной Поляне, мероприятие, уже вошедшее ранее в книгу рекордов Гиннесса, претендует на новый рекорд по числу участников, сообщил в субботу ТАСС организатор карнавала Никита Гирин.

"Сегодня состоялся долгожданный для участников карнавала спуск в купальниках на рекорд Гиннесса. В нем приняли участие около 1,8 тыс. лыжников и сноубордистов из разных российских городов. Кое-кто из гостей карнавала даже успел загореть под сочинским солнцем в горах", - рассказал Гирин.

По его словам, во время спусков организаторы вели видео- и фотофиксацию, которую в дальнейшем нотариально заверят и направят в штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса в Лондон для дальнейшей сверки, пересчета всех участников и вынесения решения по установке рекорда.

Гирин отметил, что, по условиям книги рекордов, на участниках должен быть только раздельный купальный костюм или короткие шорты, спускаться можно на лыжах или на сноуборде. Рекорд установят, если среди всех спустившихся более 1,2 тыс. человек не нарушили правила его проведения.

Предыдущий рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках установили 9 апреля 2016 года на курорте Роза Хутор 1008 лыжников и сноубордистов на первом карнавале BoogelWoogel. 20 февраля 2017 года это подтвердил официальный представитель штаб-квартиры Книги рекордов в Лондоне.

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel-2018 проходит в формате Бугельписйских игр. Состязания между сноубордистами и горнолыжниками проводят по 24 веселым видам спорта, как в личном, так и в командном зачете. Завершится фестиваль 1 апреля битвой подушками.

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