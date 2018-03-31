Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: власти Ирана планируют запустить мессенджер, который заменит Telegram

Общество
31 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Отмечается, что такое решение принято в интересах национальной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС, 31 марта. Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства. Об этом в субботу сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддина Боруджерди.

Смотрите также

СМИ: Иран полностью разблокировал доступ к Telegram

Власти Ирана извинились перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей

Reuters: в Иране из-за протестов заблокирован доступ к Telegram и Instagram

По его данным, такое решение принято "на самом высоком уровне" в интересах национальной безопасности. Мессенджер под названием Soroush начнет функционировать 20 апреля.

Его цель - заменить популярный в Иране Telegram, который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Иранское приложение должно стать равноценной заменой для 40 млн пользователей Telegram в республике после того, как последний будет заблокирован, добавил Боруджерди, не уточнив, когда именно планируется заблокировать мессенджер.

С 28 декабря по 3 января в Иране прошли акции протеста. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.

Как утверждали западные СМИ, в связи с массовыми беспорядками иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Иране
Страны
Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
2
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Совладельца компании "Сумма" Магомедова доставили в суд для избрания меры пресечения
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Захарова не исключает причастности британских спецслужб к делу Скрипаля
7
СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники