СМИ: власти Ирана планируют запустить мессенджер, который заменит Telegram

ТАСС, 31 марта. Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства. Об этом в субботу сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддина Боруджерди.

По его данным, такое решение принято "на самом высоком уровне" в интересах национальной безопасности. Мессенджер под названием Soroush начнет функционировать 20 апреля.

Его цель - заменить популярный в Иране Telegram, который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Иранское приложение должно стать равноценной заменой для 40 млн пользователей Telegram в республике после того, как последний будет заблокирован, добавил Боруджерди, не уточнив, когда именно планируется заблокировать мессенджер.

С 28 декабря по 3 января в Иране прошли акции протеста. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.

Как утверждали западные СМИ, в связи с массовыми беспорядками иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.