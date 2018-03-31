Вселатвийское родительское собрание призвало президента не утверждать школьную реформу

РИГА, 31 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Вселатвийское родительское собрание в Риге, в котором участвуют около 900 человек, в субботу обратилось к президенту республики Раймондсу Вейонису с призывом не утверждать реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Главная ответственность за детей ложится на родителей. Мы вложили огромное количество сил, времени и энергии, чтобы вырастить и воспитать своих детей, чтобы они росли свободными личностями, способными принимать сами решения и брать ответственность за себя, чтобы в современном изменчивом мире они могли идти по тому пути, который они сами для себя выбрали. Мы выбираем школу, которая больше всего подходит для наших детей, мы выбираем самых умных учителей, мы помогаем справиться с домашними заданиями и привлекаем детей в образование по интересам. Со стороны государства мы ожидаем поддержки в выполнении родительской миссии", - сказано в обращении к президенту.

В письме говорится, что в процессе принятия реформы образования в школах нацменьшинств проигнорированы мнение и права родителей. "Мы осознанно отдали своих детей в школы и дошкольные учебные учреждения, которые используют в образовании родной язык детей. Тем не менее, упомянутыми законами принято решение запретить в дальнейшем или же существенно ограничить такой путь образования. Наши возражения, сомнения и вопросы не были рассмотрены по существу", - отмечают участники родительского собрания.

"Пытаясь принять участие в заседаниях комиссии Сейма (парламента) по образованию, культуре и науке, представители родителей просили рассматривать вопрос, основываясь на доказательствах и научно обоснованных заключениях, а не на основании предубеждений и идеологических клише. Мы не были услышаны", - подчеркивается в обращении к главе государства.

В письме отмечается, что принятая реформа негативно повлияет на успехи детей из школ нацменьшинств в обучении и их мотивацию освоить учебный материал, о чем свидетельствуют и международно признанные исследования, углубит проблемы социального неравенства, негативно повлияет на имидж Латвии как демократического и правового государства в глазах ее жителей и международного сообщества.

Собравшиеся в Риге родители уверены, что эта реформа разделит, а не сплотит латвийское общество, поскольку она угрожает национальной идентичности нацменьшинств и направлена на уничтожение их самобытности. По их мнению, нововведение разрушит годами создававшуюся многонациональную среду в Латвии, которая исторически способствовала экономическому и культурному развитию республики. "Поправки к этим законам также противоречат рекомендациям ООН и ОБСЕ в сфере образования, поэтому просим учитывать мнение международно признанных экспертов, принимая такое ответственное решение", - указывается в обращении.

Резолюция в поддержку русских школ

Участники вселатвийского родительского собрания в субботу приняли резолюцию в поддержку сохранения школьного образования в стране на языках нацменьшинств, которая будет направлена в Европарламент, Еврокомиссию, ООН и ОБСЕ, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

"Вселатвийское родительское собрание представляет родителей нынешних и будущих школьников Латвии, чьим родным языком является русский и другие языки нацменьшинств. Таким образом собрание представляет заказчиков образования, которое существует на наши налоги", - говорится в документе.

В резолюции отмечается, что реформа образования в школах нацменьшинств проводится латышскими партиями без учета мнений тех, кого она касается, и вопреки их воле, и направлена на полное уничтожение русского среднего образования и "латышизацию" русского основного образования. "Поправки не имеют иной цели, кроме насильственной ассимиляции русскоязычных жителей Латвии либо принуждения их к эмиграции. Принятие поправок приведет к резкому снижению качества образования, необратимому снижению конкурентоспособности выпускников русских школ и их массовой маргинализации. Принятие поправок неизбежно усилит межнациональное напряжение в Латвии и приведет к длительному гражданскому противостоянию", - говорится в документе.

В итоговой резолюции вселатвийского родительского собрания также подчеркивается необходимость обеспечить существование и развитие русского образования Латвии, которому в этом году исполнится 230 лет. В связи с этим участники мероприятия требуют от президента Латвии Раймондса Вейониса не утверждать школьную реформу, а от Сейма (парламента) республики - в кратчайшие сроки принять особый закон, который бы гарантировал автономию русского образования. В свою очередь от иностранных государств и международных организаций участники собрания требуют решительно осудить ущемление прав и интересов нацменьшинств в Латвии и ввести в отношении этой республики политические санкции за регулярную и преднамеренную дискриминацию нацменьшинств, а также персональные санкции в отношении всех лиц, к этому причастных.

"Вселатвийское родительское собрание подчеркивает, что для достижения поставленных им целей допустимо и необходимо использовать любые ненасильственные формы и методы борьбы", - говорится в документе.

Спорная реформа

Сейм Латвии на прошлой неделе на заседании в третьем, окончательном чтении принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще должен подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.