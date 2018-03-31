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Денис Родман надеется, что Ким Чен Ын примерит бейсболку с лозунгом Трампа

Общество
31 марта, 18:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

Экс-баскетболист выразил надежду, что это может произойти после встречи двух лидеров

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Деннис Родман

Деннис Родман

© EPA/GEORGIOS KEFALAS

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Известный в США бывший баскетболист Деннис Родман надеется, что встреча между хозяином Белого дома и лидером КНДР состоится, а Ким Чен Ын после саммита примерит бейсболку с лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой"). Об этом Родман написал в пятницу в Twitter.

Бывший баскетболист выложил фотомонтаж, где лидер КНДР изображен в красной бейсболке с лозунгом предвыборной кампании Трампа 2016 года. "Надеюсь, что это произойдет после встречи моих двух друзей и лидеров в следующем месяце. Мир, любовь, нет войне, да дипломатии", - написал Родман.

Экс-баскетболист является частым гостем в КНДР: он посетил эту страну шесть раз, последний визит состоялся летом прошлого года. В феврале 2013 года спортсмен вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и северокорейской сборной. В 2014 году Родман посетил Пхеньян трижды, в том числе для проведения тренировок с местными баскетболистами. В июне прошлого года он снова прибыл в КНДР и подарил Ким Чен Ыну книгу "Искусство сделки" (The Art of the Deal), написанную Трампом.

Госдепартамент США подчеркивает, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

8 марта этого года представитель Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном. В Белом доме впоследствии заявили, что встречи двух лидеров не будет, пока Пхеньян не предпримет конкретных действий для свертывания своих ядерных разработок. Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом Китай, где выразил готовность провести встречу с Трампом и предпринять шаги в направлении денуклеаризации, если Вашингтон откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Китай Республика Корея
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