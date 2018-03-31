Митрополит Иларион совершил присоединение к православию 77 жертв нетрадиционных культов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион совершил в субботу чин присоединения к Православной церкви людей, временно отпавших от нее, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Служба прошла в московском храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке.

Эта необычная служба совершается дважды в год - в преддверии главных христианских праздников, Пасхи и Рождества. В этот раз в ней участвовали 77 бывших членов различных нетрадиционных религиозных течений, которые ранее были крещены в православии и пожелали вернуться к своей вере. Среди них - бывшие иеговисты, адвентисты, сайентологи и другие.

При Скорбященском храме уже 20 лет действует Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий. Как сообщил корреспонденту ТАСС его руководитель священник Евгений Тремаскин, за это время несколько тысяч человек участвовали в чине присоединения. Кроме того, сотням людей оказана помощь в избавлении от психологической зависимости от сектантов.