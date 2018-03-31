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Посольство РФ предостерегло родителей, планирующих учебу детей в Великобритании летом

Общество
31 марта, 21:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, марта. /ТАСС

Российская дипмиссия подчеркнула, что находится в условиях ограниченных возможностей после массового выдворения британской стороной российских дипработников

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ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне обратилось в субботу с предупреждением в адрес российских граждан, планирующих отправить детей на учебу в Великобританию в летний период.

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"Рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учебу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию в летний период, тщательно взвесить необходимость таких поездок. Судя по заявлениям британских политиков, нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян. Речь фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах", - говорится в опубликованном на сайте российского диппредставительства сообщении, в котором также подчеркивается, что "посольство находится в условиях ограниченных возможностей после безответственного массового выдворения британской стороной российских дипломатов, в том числе консульских сотрудников".

Напряжение в отношениях России и Великобритании возникло после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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