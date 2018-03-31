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Костромская Снегурочка получила на день рождения собственный "паспорт Золотого кольца"

Общество
31 марта, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Гостями праздника также стали сказочные герои со всей страны

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Костромская Снегурочка, чей день рождения в 10 раз по традиции широко отметили на ее родине, получила в подарок "Паспорт Золотого кольца". Об этом ТАСС сообщила в субботу арт-директор некоммерческого партнерства "Золотое кольцо", продвигающего бренд турмаршрута, Юлия Смук.

"Снегурочке в день рождения вручили паспорт туриста Золотого кольца. Впервые паспорт дарится не человеку, а туристическому бренду. Это такой символический подарок бренду города Костромы. Мы надеемся, что свой отпуск Снегурочка проведет, путешествуя по городам Золотого кольца", - сказала она.

Гостями праздника, помимо костромичей, стали сказочные герои со всей страны, включая Деда Мороза из Великого Устюга, Кыш-Бабая из Казани, Тол Бабая из Удмуртии, молодого морозца Паккайнке из Олонца, Кикимору Вятскую и Ивана Царевича из Кирова. Днем все участники торжества прошествовали от резиденции Снегурочки до Сусанинской площади, где состоялось театрализованное представление, а самым ярким событием стал весенний бал в резиденции Снегурочки.

Как сообщалось ранее, проект "Паспорт Золотого кольца" презентовали в сентябре 2017 года. Паспорта предназначены для туристов, путешествующих по популярному маршруту, и предоставляют их обладателям право на скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и музеях-партнерах проекта. Проект реализуют в рамках работы Союза городов Золотого кольца, который объединяет работу всех городов турмаршрута в сфере туризма.

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

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