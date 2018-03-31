Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя и освятил ветви вербы.

Этот обряд совершается по русской традиции в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. В России первыми весной распускают почки вербы, поэтому и сам праздник называют Вербным воскресеньем.

"Господь грядет в Иерусалим для того, чтобы через страдания, смерть и воскресение даровать всему миру спасение. Великий праздник, в завершение Святой четыредесятницы (Великого поста) в преддверии Страстной седмицы, всегда особенно радостно празднуется нашим народом. И дай бог, чтобы благодать, которая прикасается к нам через окропление верб, прикасается к нашим телам, освятила и души наши, укрепляя нас в Божественной правде, способности сопротивляться греху", - сказал патриарх после освящения.

Кроме того, предстоятель Церкви наградил несколько десятков молодых священников церковными наградами: наперстными крестами и камилавками (головные уборы духовенства).

Праздник Входа Господня в Иерусалим открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества - Воскресения Христова. Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.