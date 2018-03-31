Российским туристам, попавшим в ДТП в Польше, предоставят гостиницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Российским туристам, которые в субботу утром попали в ДТП на юге Польши, предоставят гостиницу. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор туроператора "Петротур", чьими клиентами являются туристы, Игорь Мазулов.

"Туристы благополучно едут на автобусах (им предоставлен другой транспорт - прим. ТАСС) сейчас в направлении белорусско-польской границы, сегодня будут ночевать в гостинице в Бресте, а завтра сядут на поезд и <...> по графику приедут домой", - сказал он.

По словам собеседника агентства, после осмотра врачей, госпитализирована одна пассажирка, сейчас она находится в клинике во Вроцлаве (Польша). Также пострадал водитель автобуса, у него сломана рука. Причиной аварии стал встречный автомобиль. "Виновата легковая машина, которая вышла на встречную полосу <...>, чтобы избежать лобового столкновения был совершен маневр, автобус накренился и <...> перевернулся", - сказал он.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши. Как сообщили в субботу польские спасатели, пострадали по меньшей мере 11 человек. Автобус следовал из Праги, на трассе он столкнулся с легковым автомобилем. Всего в автобусе находилось 33 пассажира.