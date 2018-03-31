Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа высылаемых дипломатов РФ покинула жилой комплекс постпредства при ООН в Нью-Йорке

Общество
31 марта, 23:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

Отъезд прошел без каких-либо происшествий

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Группа российских дипломатов, высылки которых из США потребовали ранее американские власти, в субботу покинула жилой комплекс постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке и выехала в аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

Россия поставила Запад перед "зеркалом"

Дипломаты, а также члены их семей отправились в аэропорт на автобусе. Оттуда они, как ожидается, в ближайшие несколько часов вылетят в Москву спецбортом.

Отъезд прошел без каких-либо происшествий. Сотрудников полиции или групп журналистов у здания замечено не было. У жилого комплекса, как и обычно в это время дня, прогуливались местные жители с детьми.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Высылка российских дипломатов
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
2
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
3
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
4
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
5
Биография российского бизнесмена Зиявудина Магомедова
6
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
7
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники