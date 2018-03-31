Группа высылаемых дипломатов РФ покинула жилой комплекс постпредства при ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Группа российских дипломатов, высылки которых из США потребовали ранее американские власти, в субботу покинула жилой комплекс постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке и выехала в аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Дипломаты, а также члены их семей отправились в аэропорт на автобусе. Оттуда они, как ожидается, в ближайшие несколько часов вылетят в Москву спецбортом.

Отъезд прошел без каких-либо происшествий. Сотрудников полиции или групп журналистов у здания замечено не было. У жилого комплекса, как и обычно в это время дня, прогуливались местные жители с детьми.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.