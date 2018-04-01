Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим накануне Страстной недели

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Православные христиане отмечают в воскресенье один из великих праздников - Вход Господень в Иерусалим. Он открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества - Воскресения Христова, которое в этом году приходится на 8 апреля.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя", - сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ. В субботу на вечернем богослужении он освятил вербы. В это воскресенье по традиции из алтаря храма Христа Спасителя будет вынесена для поклонения святыня - ковчег с частицей Ризы Господней, которая долгое время хранилась в музеях Московского Кремля и была передана в храм Христа Спасителя в 2007 году.

"По русскому обычаю в этот день в храм приходят с ветвями вербы в память о том, как по-царски люди встречали Иисуса Христа, устилая пальмовые ветви ему под ноги. В нашем климате пальмы заменили вербой - первым растением, которое оживает весной в России, поэтому и праздник получил народное название Вербное воскресенье, - рассказал ТАСС настоятель храма Петра и Февронии в Марьине священник Павел Гумеров.

"Основной смысл праздника - попытка понять происходящее: иногда мы встречаем Бога всем сердцем, а потом от него отворачиваемся. Те же люди, которые встречали Иисуса на входе в Иерусалим, срезали ветви пальм и стелили ему под ноги свои одежды, как царю, они же через три дня кричали "Распни его!", - пояснил настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

После праздника Входа Господня в Иерусалим последует Страстная неделя, когда вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя.

Традиции

С праздником Входа Господня в Иерусалим в разных странах связаны интересные традиции. В Иерусалиме в этот день совершается крестный ход во главе с патриархом Иерусалимской православной церкви. Израильская полиция перекрывает по его маршруту движение транспорта. С иконой праздника процессия с пальмовыми ветвями проходит дорогой Спасителя - с Елеонской горы спускается в Гефсиманию и вступает в Старый город.

Также на востоке есть традиция крестного хода с младенцами в этот день, ведь именно дети устилали ветвями дорогу Христу. В Москве ее можно увидеть на подворье Антиохийского патриархата у Чистых прудов - в храме Архангела Гавриила.

В Санкт-Петербурге уже несколько лет подряд восстанавливают традицию "шествия на осляти", которая была на Руси до начала XVIII века. В то время Вход Господень в Иерусалим праздновался с особой торжественностью и сопровождался многолюдным крестным ходом с многоголосным пением, который возглавлял царь и патриарх. В этом году многотысячное шествие с участием детей из воскресных школ Санкт-Петербургской епархии и взрослых пройдет вокруг Исаакиевского собора, где богослужение в праздник возглавит митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий.