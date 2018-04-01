Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вербное воскресенье в Петербурге встретят крестным ходом детей вокруг Исаакиевского собора

Общество
1 апреля, 0:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Крестный ход состоится после завершения утренней праздничной литургии, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Церковный праздник Входа Господня в Иерусалим, называемый в России Вербным воскресеньем, в Петербурге встретят божественной литургией и детским крестным ходом вокруг Исаакиевского собора.

Смотрите также

От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику

"На этом богослужении уже традиционно мы ожидаем множество деток, которые придут со своими родителями и сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в большом крестном ходе, который уже не первый раз совершается в нашем храме", - рассказал журналистам в преддверии события ключарь Исаакиевского собора протоиерей Алексий Исаев.

Утреннее праздничное богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По завершении литургии состоится крестный ход, в котором примут участие дети из воскресных школ Санкт-Петербургской епархии. К нему также могут присоединиться все желающие.

По традиции, по случаю праздника в Петербург из-за рубежа доставлены пальмовые ветви, которые раздадут юным участникам крестного хода. Детей планируют разместить в украшенную цветами повозку, которую будет везти ослик.

"Мы ожидаем, что это будет многотысячный детский крестный ход", - отметил начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Владимир Иванов. Число участников события возрастает с каждым годом, добавил он.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением крестного хода введут временные ограничения на движения транспорта по улицам, примыкающим к Исаакиевскому собору.

Традиции празднования

Как отметили в митрополии, богослужение и крестный ход продолжают традицию празднования Вербного воскресенья, существовавшие в России до начала XVIII века. Она прервалась при императоре Петре I и возродилась в Петербурге в 2014 году.

Вход Господень в Иерусалим считается одним из 12 важнейших после Пасхи православных праздников. Он приходится на шестое воскресенье Великого Поста и открывает Страстную седмицу - неделю особых воспоминаний евангельских событий перед Пасхой. В Вербное воскресенье верующие приходят в храмы с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Православная Пасха
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
2
Поветкин победил Прайса и сохранил право на бой с чемпионом мира WBA
3
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
4
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
5
Комиссия по приемке здания вошла в освобождаемое помещение генконсульства США в Петербурге
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники