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На сайте администрации Кузбасса после заявления Тулеева об отставке начались неполадки

Общество
1 апреля, 8:11 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, апреля. /ТАСС

В администрации региона пояснили, что это связано с "огромным количеством запросов"

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КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Технические неполадки начались на сайте администрации Кемеровской области после заявления губернатора Амана Тулеева о решении уйти в отставку. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации региона.

"В связи с огромным количеством запросов сайт испытывает технические неполадки", - сообщили ТАСС в администрации региона.

Собеседник агентства также уточнил, что сбои в работе сайта происходят последнюю неделю и начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Предполагается, что проблемы возникли из-за перегрузок и увеличения количества запросов: "Видимо, не предполагали такого количества запросов", - сказал собеседник агентства.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном. Последняя информация об отставке появилась после произошедшего пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", из-за которого погибли 64 человека.

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Темы
Кемеровская область Отставки и назначения Отставки губернаторов Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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