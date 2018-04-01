Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болезнь глаз может помешать спасенному на Сахалине орлану вернуться в дикую природу

Общество
1 апреля, 9:29 UTC+3

Истощенную птицу обнаружили на нефтегазовой платформе "Беркут" проекта "Сахалин-1" в ноябре прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апреля. /Корреспондент ТАСС Ирина Байбарза/. Специалисты обнаружили у орлана, спасенного с нефтяной платформы, хроническую болезнь глаз, что может помешать возвращению краснокнижной птицы в дикую природу. Об этом в воскресенье, в День птиц, рассказал ТАСС кандидат биологических наук, ветеринарный врач, орнитолог Владимир Романов.

История спасения редкого орлана началась в ноябре прошлого года, когда истощенную птицу обнаружили на нефтегазовой платформе "Беркут" проекта "Сахалин-1", которая находится в 25 км от берега. Сотрудники Exxon провели спасательную операцию по снятию птицы с платформы. На время лечения орлана разместили у сахалинского зоозащитника. В конце марта в Южно-Сахалинске орнитологи Владимир Романов и Владимир Мастеров провели контрольное обследование птицы.

"В целом, из истощенной птицы в подавленном состоянии мы после почти четырехмесячного лечения получили здоровую упитанную особь. Но, исследования показывают, что у птицы хроническое заболевание глаз и для нее будет лучше, если она останется с людьми ", - сказал Романов.

С мнением ветеринарного врача, который лечил больного птенца, согласен и ведущий специалист по белоплечим орланам, орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Мастеров. "Мы независимо с Владимиром [Романовым] изучали этот вопрос: он - с точки зрения ветеринарии, я - с точки зрения экологии и пришли к выводу, что для сохранения этой птицы лучше определить ее на содержание в вольерных условиях. С точки зрения науки особая ценность птицы - в возможности сохранить для природы ее гены ", - сказал Мастеров.

О дальнейшей судьбе орлана

Так как птица краснокнижная, то решение о ее дальнейшей судьбе принимает уполномоченный орган, которым является Росприроднадзор. Если Росприроднадзор примет решение о передаче на вольерное содержание, орлан обретет невесту. "Она уже есть. Правда, старше нашего орлана на 1 год", - сообщил Мастеров.

По его словам, у нее похожая судьба. В 2015 году, зимой, она, истощенная, залетела в село Богородское Хабаровского края и упала на территории службы судебных приставов. Сейчас эта птица живет в зоопарке Комсомольска-на-Амуре.

"Из сахалинского самца и самочки из Комсомольска-на-Амуре может получится пара. Сотрудники зоопарка постараются создать им условия для размножения, чтобы их уникальные гены способствовали поддержанию генетического разнообразия естественной популяции и не прерывалась цепочка, которая была заложена природой ранее", - пояснил ученый.

Об орланах

Белоплечий орлан - эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, Международную красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. Численность вида составляет 6-7,5 тысячи особей. На Сахалине обитают чуть более тысячи особей.

Первого апреля отмечают экологический праздник - Международный день птиц. В СССР официально он праздновался с 1926 года (с перерывами), в России возродился в 1994 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Камчатский край Хабаровский край Магаданская область Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
2
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Десять лучших шуток от российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники