МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил "Новую газету" с 25-летием, отметив уникальный авторский почерк журналистов издания. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Новая газета" - это всегда особый взгляд, острые и пронзительные материалы на многие темы, самые разные мнения. Это мгновенная реакция на события, которые происходят в стране и мире, в политике, экономике, культуре, громкие журналистские расследования. Но главное, что за четверть века вам удалось создать газету с уникальным, ни на кого не похожим авторским почерком", - говорится в сообщении.

Премьер поздравил с памятной датой каждого, кто делает газету интересной и актуальной для читателей.

Первый номер независимого общественно-политического издания "Новая ежедневная газета" вышел 1 апреля 1993 года.