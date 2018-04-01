Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителям Волоколамска выдали тысячу респираторов

Общество
1 апреля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Ранее они неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов "Ядрово"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Тысяча респираторов выдана людям, проживающим вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В течение суток на постах "Мосэкомониторинга" в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были, лабораториями за сутки осуществлены 26 замеров воздуха, завезено 1,2 тыс. кубометров грунта для засыпки полигона, администрацией Волоколамского района населению выдана тысяча респираторов", - сказали в ведомстве.

Смотрите также

Специалисты взяли пробы земли и воды возле "Ядрова" для оценки ущерба экологии

Власти намерены привлечь к уголовной ответственности оператора полигона "Ядрово"

Власти зафиксировали очередной выброс на полигоне "Ядрово" в Волоколамске

Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Волоколамском районе функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Утвержден план по минимизации выхода токсичных газов с полигона. Круглосуточно на месте работают оперативные группы и лаборатории.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа, но анализы не подтвердили этих предположений.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа. До этого момента запах со свалки будут подавлять с помощью аэрозольных пушек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
2
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Десять лучших шуток от российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники