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Более 153 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала гуманитарных пауз

Общество
1 апреля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В Минобороны РФ также сообщили о завершении восьмидневной гуманитарной операции по выводу незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 153 тыс. человек, в том числе более 41 тыс. боевиков и членов их семей, покинули Восточную Гуту в Сирии с начала действия гуманитарных пауз. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

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"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 153 тыс. 140 человек", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили также о завершении восьмидневной гуманитарной операции по выводу незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька (Восточная Гута). Так, по гуманитарному коридору 31 марта было вывезено на 65 автобусах в провинцию Идлиб 2 тыс. 935 боевиков и членов их семей. "Всего с 24 марта данный район покинули 41 тыс. 126 боевиков и членов их семей", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ на своем официальном сайте продолжает вести трансляцию из района пункта пропуска гуманитарного коридора, предназначенного для выхода мирных граждан из Восточной Гуты. "По гуманитарному коридору в н. п. Эль-Вафидин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 тыс. 230 человек", - говорится в сообщении.

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