Медведев отметил вклад геологов в развитие экономики России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства в воскресенье.

"Благодаря вашему профессионализму, энергии, безграничной любви к своему делу открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика, стабильно работают промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

Обращаясь, к тем, кто "посвятил свою жизнь исследованию земных недр", Медведев процитировал академика Владимира Обручева: "Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю ее развития". Премьер также отметил, что лидерство России в сфере добычи полезных ископаемых в мире во многом является результатом труда геологов.

День геолога был учрежден в 1966 году.