Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил вклад геологов в развитие экономики России

Общество
1 апреля, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

По словам премьера, лидерство России в сфере добычи полезных ископаемых в мире во многом является результатом их труда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства в воскресенье.

"Благодаря вашему профессионализму, энергии, безграничной любви к своему делу открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика, стабильно работают промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

Обращаясь, к тем, кто "посвятил свою жизнь исследованию земных недр", Медведев процитировал академика Владимира Обручева: "Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю ее развития". Премьер также отметил, что лидерство России в сфере добычи полезных ископаемых в мире во многом является результатом труда геологов.

День геолога был учрежден в 1966 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
2
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
3
Политические долгожители среди российских губернаторов. Досье
4
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Биография Амана Тулеева
7
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники