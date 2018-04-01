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МЧС предлагает сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными

Общество
1 апреля, 10:50 UTC+3

В ведомстве предлагают их проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

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По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект. "МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона "О защите прав предпринимателей", которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас", - сказал Еникеев.

Кроме того, сообщил он, предлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными. "Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов", - отметил Еникеев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Он пояснил, что пожарному надзору, по действующему законодательству, о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня. "За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно", - рассказал Еникеев.

По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и орнанизаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей.

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