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В Волоколамске начался согласованный митинг против свалки

Общество
1 апреля, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Мэр города Петр Лазарев поддержал желание жителей выражать свою гражданскую позицию в рамках легальных акций

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Согласованный с властями митинг, участники которого требуют закрытия местного полигона бытовых отходов "Ядрово", начался в подмосковном Волоколамске. Он проходит на площади у администрации района, передает корреспондент ТАСС.

В толпе видно транспаранты: "Нет - второму телу полигона", "Защитите наших детей от массового отравления", "Требуем выдать путевки в санатории". Люди скандируют "Закрыть свалку". Пришедшим на митинг раздавали шарики "Волоколамск задыхается. Нет - свалке "Ядрово".

На митинге выступил мэр Волоколамска Петр Лазарев, поддержав желание жителей выражать свою гражданскую позицию в рамках легальных акций.

Периметр площади охраняет полиция, установлены рамки металлоискателей и металлические ограждения.

Проблема и решение

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови детей версию не подтвердили.

Власти предприняли комплекс мер для решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. Там возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

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До 15 июня с неприятным запахом с полигона власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом, нейтрализующим дурно пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день.

На постоянной основе в Волоколамском районе из-за "Ядрово" заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Новая часть полигона "Ядрово" была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации со свалочным запахом. Эта часть начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.

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