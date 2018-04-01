Более 1,3 тыс. жителей Волоколамска обратились за путевками в санатории

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек, в том числе 871 ребенок, обратились в управление соцзащиты Волоколамска за путевками в санатории, предложенные властями в качестве компенсационной меры после жалоб жителей на неприятный запах с полигона "Ядрово", сообщается в воскресенье на сайте администрации Волоколамского муниципального района.

"В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей - 871 человек, взрослых - 467", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение марта в пансионат "Огниково" Истринского района и лагерь "Юнармеец" Щелковского районов отправили 15 детей и 4 взрослых.

В лагерь "Дружба" в Пушкинском районе 2 апреля отправятся 16 детей. В этот же заезд 15 детей и 11 взрослых поедут в пансионат "Нара" в Нарофоминском районе. Еще 43 ребенка и 37 взрослых отправят в парк-отель "Огниково" Истринского района. Также формируются списки жителей Волоколамска, которые отправятся в санатории 4, 9, 15 и 16 апреля.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию. В качестве компенсационной меры власти предложили местным жителям получить бесплатные двух- и трехнедельные путевки на отдых.