Николай Дроздов и Илья Резник получили церковные ордена

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил в воскресенье в храме Христа Спасителя церковные награды телеведущему Николаю Дроздову и поэту-песеннику, народному артисту России Илье Резнику.

Дроздов получил из рук патриарха орден святителя Макария митрополита Московского I степени, а Резник - орден святого князя Даниила Московского II степени. Оба ордена были вручены "во внимание к трудам по сохранению традиционных ценностей в обществе и в связи с 80-летием" награждаемых, говорится в патриаршем указе.