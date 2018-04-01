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Николай Дроздов и Илья Резник получили церковные ордена

Общество
1 апреля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Дроздов получил из рук патриарха орден святителя Макария митрополита Московского I степени, а Резник - орден святого князя Даниила Московского II степени

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил в воскресенье в храме Христа Спасителя церковные награды телеведущему Николаю Дроздову и поэту-песеннику, народному артисту России Илье Резнику.

Дроздов получил из рук патриарха орден святителя Макария митрополита Московского I степени, а Резник - орден святого князя Даниила Московского II степени. Оба ордена были вручены "во внимание к трудам по сохранению традиционных ценностей в обществе и в связи с 80-летием" награждаемых, говорится в патриаршем указе.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Дроздов, Николай Николаевич
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