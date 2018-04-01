Папа Римский поздравил паству с католической Пасхой

ВАТИКАН, 1 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в воскресенье выступил с традиционным посланием "Граду и миру" перед паломниками на ватиканской площади Святого Петра, поздравив католиков всего мира с Пасхой. Церемония, начавшаяся в полдень по местному времени (13:00 мск), транслировалась по телевидению в десятках странах.

"Христос воскрес!" - провозгласил Папа Римский. В своем обращении он воззвал к миру во всем мире и, говоря о горячих точках, попросил Господа "принести мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли", а также "возлюбленной и страдающей Сирии" и странам Африки - Южному Судану и Сомали, "по-прежнему раздираемым конфликтами, которые усугубляются засухой". Понтифик также выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове.

Франциск призвал к скорейшему окончанию конфликта на Украине и напомнил о социальных проблемах стран Латинской Америки. Он подчеркнул необходимость борьбы с безработицей и наркоторговлей, а также пожелал здоровья и удачи беженцам, мигрантам, больным, детям, а также "всем людям доброй воли". От имени понтифика верующим было объявлено символическое отпущение грехов по случаю Пасхи.

Появлению Франциска на балконе собора Святого Петра предшествовало исполнение государственных гимнов Италии и Ватикана сводным оркестром почетного караула итальянских карабинеров и папских швейцарских гвардейцев. Пасхальные службы Папы Римского начались со всенощной литургии в главной базилике Ватикана, где понтифик совершил обряд крещения и миропомазания восьми взрослым гражданам из пяти стран - Италии, Албании, Перу, Нигерии и США. Перед утренней торжественной мессой на площади Святого Петра Франциск, по своему обыкновению, не отказался от общения с толпой из специальной бронированной машины - "папамобиля".

Празднования проходят в апостольской столице при повышенных мерах безопасности. Все прибывающие на территорию папского града-государства проходят контроль металлодетекторов, а на крыше колоннады Бернини разместились снайперы. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. представителей служб правопорядка - итальянские полицейские и карабинеры, а также ватиканские жандармы.