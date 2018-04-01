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Выплаты получили 59 семей погибших при пожаре в Кемерове

Общество
1 апреля, 15:00 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, апреля. /ТАСС

За каждого погибшего власти выплачивают семье 5 млн рублей

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КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Власти перечислили выплаты семьям 59 погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Кемеровской области. Данные о выплатах были приведены на совещании с участием врио губернатора региона Сергея Цивилева.

В результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что выплаты будут идти отдельно после подготовки справок судебно-медицинской экспертизы. Получившим травмы легкой степени тяжести направят 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести - 800 тыс. рублей.

Цивилев дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах экс-губернатора Амана Тулеева с семьями погибших. "С семьями, которые еще не были на встречах у Амана Тулеева, встретится лично Сергей Цивилев", - добавили в пресс-службе.

В медучреждениях находятся пять пострадавших: один - в областной детской больнице, четверо - в больнице скорой медицинской помощи. Их состояние стабильное с положительной динамикой - от удовлетворительного до среднего. На амбулаторном лечении находится 26 человек.

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Кемеровская область Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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