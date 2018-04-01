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Патриарх Кирилл в Вербное воскресенье напомнил россиянам о кротости

Общество
1 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

По словам патриарха, эта добродетель не делает человека слабее, а помогает достигать великих результатов смирением

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье литургию в храме Христа Спасителя. В этот день, когда православная церковь отмечает один из 12 главных праздников - Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, патриарх обратил внимание верующих на самую непонятную для современного человека добродетель - кротость.

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"Сегодня, когда мы мысленно представляем Спасителя, царя царей, кротко входящего в Иерусалим на ослике, символизирующем не силу, а слабость, мы должны задать себе вопрос: а хотим ли мы сейчас, чтобы по слову апостола Павла "Бог был близок"? Если хотим, то давайте попытаемся стать кроткими, и через это усилие мы заботу о своей безопасности, о своем месте в этом мире передаем в руки Божии", - сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после богослужения.

По его словам, кротость "не делает человека слабее, а напротив, человеческие силы умножает силой Божией и дает возможность достигать великих результатов не силой, а смирением".

"Кто-то скажет: люди не поймут. Если я буду кротким, меня ведь наверняка обидят, где-то помешают моей карьере, а кто-то у виска пальцем покрутит. Уж так далек образ кротости от нынешних псевдокультурных идеалов времени нашего!" - отметил предстоятель. "Но над кротким человеком особое Божие благословение: то, что кроткий человек не может взять нахрапом, силой, властью, ему Бог дает своей силой. И тогда, когда кажется, что кроткий безоружен перед другими, его Бог защищает", - подчеркнул патриарх.

По словам патриарха, "исторический ландшафт нашей страны украшен многими примерами кротости". "Мы имеем множество примеров: писателей, философов, художников, людей кротких, которым было совсем не просто жить, но которые вошли в историю именно потому, что были талантливы и жили по Божиему закону, служили ближним", - пояснил он.

После праздника Входа Господня в Иерусалим последует Страстная неделя, когда вспоминаются страдания и крестная смерть Спасителя.

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