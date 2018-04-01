Свалка в Волоколамске на 35% готова к монтажу системы сжигания газа

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более трети поверхности полигона бытовых отходов "Ядрово" подготовлено к монтажу системы утилизации свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Согласно планам минэкологии области, дегазация должна заработать на "Ядрово" к 15 июня.

"35% полигона подготовлено к дегазации полностью. Формируется тело полигона по той картограмме, которую подготовила голландская компания (Multriwell - подрядчик работ - прим. ТАСС). Поверхность перекрывается геотекстилем и пересыпается песком", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что система дегазации должна окончательно решить проблему неприятного запаха с полигона. Она представляет из себя сеть труб, связанных воедино, через которые компрессором вытягивается газ из недр свалки и выводится на установку сжигания - факел. Чтобы ее возвести, поверхность полигона должна быть ровной, а уклоны - пологими.

Также специалисты смонтировали трубопровод для откачки опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении отходов - фильтрата. Трубопровод выкачивает его в специальный резервуар объемом в 5 тыс. куб. м, выложенный пластиковой пленкой, чтобы жидкость не просачивалась в грунт. В дальнейшем на месте соберут систему очистки фильтрата до технической воды, добавили в пресс-службе минэкологии региона.

"Откачка фильтрата должна закончиться через несколько дней. К середине или к концу следующей недели весь фильтрат уже будет откачан", - добавили в ведомстве.

История вопроса

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию.

1 апреля у площади районной администрации Волоколамска прошел санкционированный митинг за закрытие "Ядрово". По оценке мера города Волоколамска Петра Лазарева, его посетили порядка 6 тыс. человек. В 15 часов акция мирно завершилась и люди разошлись.