Оперативный штаб в Кемерове изменит адрес

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", располагавшийся с момента ЧП в школе номер 7 возле ТЦ, переезжает: с 2 апреля он будет находиться по адресу ул. Весенняя, дом 10 в центре города. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Штаб располагался в школе пока у учеников были каникулы, но с понедельника учебный процесс возобновляется. Сейчас в здании проводят дезинфекцию.

"Представители Роспотребнадзора взяли соответствующие анализы, результаты которых предоставят до конца дня. Школа будет готова к принятию учащихся к 8:00 (4:00 мск) 2 апреля", - сказали в администрации.

Теме пожара в ТЦ было посвящено воскресное совещание в администрации региона с участием врио губернатора Сергея Цивилева.

Как отмечалось, по предварительным данным "здание [ТЦ] находится в аварийном состоянии, подлежит сносу". "Здания этого не будет, решение по нему принято", - цитирует пресс-служба Цивилева. Ранее торговый центр обследовали специалисты МЧС с помощью диагностического комплекса "Струна", сейчас привлечены две специализированные организации.

В настоящее время идет голосование среди жителей города по вариантам благоустройства территории ТЦ. Самый популярный - создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом. "Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", - сказали в пресс-службе.

О компенсациях

В результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Власти уже перечислили выплаты семьям 59 погибших. Общий размер выплаты составляет 5 млн рублей за каждого погибшего.

Получившим травмы легкой степени тяжести направят 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести - 800 тыс. рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.