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Times: ослабление иммиграционных правил привлечет в Великобританию преступников

Общество
1 апреля, 16:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, апреля. /ТАСС

Речь идет о намерении британских властей облегчить получение вида на жительства для граждан из стран ЕС

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ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Официальный Лондон намерен ослабить требования для граждан ЕС, собирающихся остаться в Великобритании с правом на постоянное место жительства, несмотря на предупреждения о том, что либерализацией иммиграционного законодательства постараются воспользоваться преступные группировки. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times, получившая доступ к одному из документов британского МВД.

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В материале указывается, что правительство собирается зарегистрировать 3,5 млн граждан ЕС, уже находящихся в Соединенном Королевстве, отменив для них требования о наличии у них "подлинной и эффективной" работы, а также медицинской страховки, которые обязательны для других соискателей права на постоянное проживание в стране. В документе прямо говорится о наибольшей "вероятности предоставления видов на жительство" владельцам паспортов граждан стран Евросоюза, "нежели отказа" им в таком праве.

И это при том, что в материале МВД открыто признается, что данная система подвергнется испытанию со стороны "организованной преступности, мошенников и недобросовестных заявителей". Чтобы противостоять замыслам преступных группировок внутриполитическое ведомство собирается увеличить число сотрудников, сконцентрированных на осуществлении регистрации иностранных граждан, с нынешних 700 до 1,5 тыс. человек. При этом пока лишь 200 сотрудников МВД имеют официальный допуск к секретной информации.

Британское внутриполитическое ведомство собирается создать новый центр по разрешению проблем заявителей, где будут работать 260 сотрудников. Причиной создания этой структуры является ожидаемый рост числа заявок о предоставлении права на постоянное проживание в королевстве.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, и в том числе по вопросу о дальнейшем обеспечении прав граждан, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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