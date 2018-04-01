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Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп

Общество
1 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Вопрос о принятии этой меры будет рассматриваться на основании ходатайства прокурора

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ внес на рассмотрение Госдумы поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) о введении новой меры обеспечения - "ареста имущества юридического лица" для обеспечения наказания в делах о незаконном вознаграждении, под которым могут пониматься взятки и подкуп. Информация об этом опубликована в воскресенье в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Речь идет о введении в КоАП новой статьи 27.20 "Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

"В целях исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а именно арест имущества юридического лица", - говорится в пояснительной записке.

Вопрос о принятии этой меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение определения суда о наложении ареста на имущество будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве, говорится в сопроводительных документах. Одновременно предлагается установить право обжалования юрлицом принятого решения.

Согласно законопроекту наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, допускается только в случае отсутствия у юрлица иного имущества. "Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей", - подчеркивается в пояснительной записке.

Инициативой также предусматривается установление условий освобождения юрлица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если оно "способствовало выявлению данного правонарушения, проведению расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство".

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