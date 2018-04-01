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Королева Елизавета II поздравила британские ВВС со столетним юбилеем

Общество
1 апреля, 17:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, апреля. /ТАСС

Монарх пожелала, чтобы слава и достижения всех служащих "освещали бы путь через тернии к звездам"

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ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поздравила военно-воздушные силы страны с отмечаемым в воскресенье столетием со дня их основания, воздав при этом должное заслугам Королевских ВВС за минувший век. Поздравительное обращение монарха, как сообщило агентство Press Association, было обнародовано на торжественном воскресном банкете с участием британского авиационного командования в лондонском отеле "Savoy".

"Юбилей первых независимых ВВС в мире имеет огромное значение, и вполне уместно воздать должное целеустремленности, профессиональному мастерству и самоотверженности мужчин и женщин, которые служили в их рядах на протяжении прошлого столетия и храбро защищали нашу свободу", - говорится в заявлении монарха. Елизавета пожелала, чтобы слава и заслуги всех служащих Королевских ВВС Великобритании, вне зависимости от их воинских званий, "освещали бы путь через тернии к звездам". Поздравление королевы на банкете зачитал 16-летний рядовой ВВС Адам Вуд, который является одним из самых молодых военнослужащих в составе военно-воздушных сил страны.

Отель "Savoy" был выбран местом банкета неслучайно. Именно в этом гостиничном здании, расположенном на лондонской улице Стрэнд, в 1918 году (тогда отель носил другое название - "Cesil") была создана первая штаб-квартира Королевских ВВС.

В настоящий момент в британской военной авиации служат более 33 тыс. человек. В распоряжении Королевских ВВС находятся более 900 воздушных судов.

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