Нобелевский лауреат Ле Клезио раскритиковал Макрона за жесткий подход к приему мигрантов

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2008 года Жан-Мари Гюстав Ле Клезио подверг критике политику президента Франции Эмманюэля Макрона в области приема мигрантов из стран третьего мира, отметив, что власти республики излишне требовательны по отношению к переселенцам. Свою позицию он изложил в опубликованном в воскресенье интервью газете Journal du dimanche.

"Я по-прежнему возмущен тем, каким образом выполняются директивы министерства внутренних дел. Они предписывают твердость, однако на местах все выходит далеко за рамки твердости: мы продолжаем жестоко обходиться с беззащитными людьми. Вопрос о том, закрывать или открывать границы, остается открытым, но если люди уже попали на территорию Франции, столь жестокое обращение с ними неприемлемо", - убежден Ле Клезио. Подчеркнув, что он не является "оппонентом Эмманюэля Макрона", литератор заявил о том, что выступает "за принцип открытости границ".

"Можно ли сказать, что я - идеалист сверх меры? По всему миру мы слишком уступаем страху, позволяя ему доминировать. Нужно напомнить, что Барак Обама не был ангельским президентом [США] - именно в эпоху его правления было депортировано больше всего нелегальных мигрантов. Я признателен Эмманюэлю Макрону за то, что он избавил нас во время президентских выборов от [председателя крайне правой партии "Национальный фронт"] Марин Ле Пен, но он должен был бы больше учитывать положение обездоленных, и я не разочарован Эмманюэлем Макроном в том, как он выполняет функции президента, однако многие вещи еще нужно исправить", - считает Ле Клезио.

Макрон был избран президентом Франции в мае 2017 года и сразу взял курс на ужесточение политики по приему мигрантов. В частности, правительство республики четко заявило, что усилит фильтрацию переселенцев, предоставляя убежище исключительно беженцам, покинувшим свои страны по политическим мотивам или спасаясь от войны. Экономических же мигрантов французские власти стараются при первой возможности выдворять. В феврале МВД республики рапортовало, что за год число депортируемых нелегалов увеличилось на 29%.

Такая политика французского правительства по отношению к мигрантам в последние месяцы стала провоцировать все больше критики - в первую очередь со стороны гуманитарных организаций. Особенно резкое возмущение у них вызвала директива главы МВД Жерара Колона, предписавшего центрам по приему мигрантов в обязательном порядке вести сбор паспортных данных и сообщать их полиции, чего ранее не делалось. По мнению правозащитников, такие меры приведут к тому, что немало нелегалов лишатся элементарной помощи во Франции и будут вынуждены в крайне тяжелых и опасных условиях жить на улицах и в незаконно создаваемых ими лагерях на пустырях близ больших городов.